Король Нидерландов Виллем-Александр отказался от "Золотой кареты"

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что он и другие члены королевской семьи теперь не будут использовать традиционную "Золотую карету", изготовленную в XIX веке. Об этом сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что причиной такого решения стал рисунок, украшающий дверцы кареты под названием "Дань из колонии" — многие воспринимают его как расистский и прославляющий колониальное прошлое страны. На нём изображено несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары, в том числе какао и сахарный тростник, белой женщине, символизирующей Нидерланды. Рядом с представительницей прекрасного пола сидит мужчина, протягивающий людям книгу. По словам автора работы, художника Николаса ван дер Ваайя, произведение печати представляет собой "дар цивилизации", который Нидерланды преподнесли своим колониям.

Сам Виллем-Александр заявил, что изображение оскорбляет чувства большинства людей. При этом он признал, что отрицать историческое прошлое страны бессмысленно, и проблему не решить запретами исторических объектов и символов.

"Пока в Нидерландах живут люди, ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше прошлое по-прежнему будет бросать на нас тень", — отметил король.