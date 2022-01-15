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Король Нидерландов Виллем-Александр отказался от "Золотой кареты"

Причиной такого решения стали изображения, украшающие транспорт — многие воспринимают их как расистские и прославляющие колониальное прошлое страны.

15 января, 06:10
<p>"Золотая карета" © <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Koets_(Nederland)#/media/Bestand:Gouden_koets.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

"Золотая карета" © Wikipedia

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что он и другие члены королевской семьи теперь не будут использовать традиционную "Золотую карету", изготовленную в XIX веке. Об этом сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что причиной такого решения стал рисунок, украшающий дверцы кареты под названием "Дань из колонии" — многие воспринимают его как расистский и прославляющий колониальное прошлое страны. На нём изображено несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары, в том числе какао и сахарный тростник, белой женщине, символизирующей Нидерланды. Рядом с представительницей прекрасного пола сидит мужчина, протягивающий людям книгу. По словам автора работы, художника Николаса ван дер Ваайя, произведение печати представляет собой "дар цивилизации", который Нидерланды преподнесли своим колониям.

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Сам Виллем-Александр заявил, что изображение оскорбляет чувства большинства людей. При этом он признал, что отрицать историческое прошлое страны бессмысленно, и проблему не решить запретами исторических объектов и символов.

"Пока в Нидерландах живут люди, ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше прошлое по-прежнему будет бросать на нас тень", — отметил король.

Ранее Лайф рассказывал, что обвинённого в изнасиловании британского принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа. Герцогу Йоркскому придётся защищать себя по делу как частному лицу. Кроме того, он освобождён от выполнения публичных обязанностей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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