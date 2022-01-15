Король Нидерландов Виллем-Александр отказался от "Золотой кареты"
Причиной такого решения стали изображения, украшающие транспорт — многие воспринимают их как расистские и прославляющие колониальное прошлое страны.
"Золотая карета" © Wikipedia
Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что он и другие члены королевской семьи теперь не будут использовать традиционную "Золотую карету", изготовленную в XIX веке. Об этом сообщает "Би-би-си".
Отмечается, что причиной такого решения стал рисунок, украшающий дверцы кареты под названием "Дань из колонии" — многие воспринимают его как расистский и прославляющий колониальное прошлое страны. На нём изображено несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары, в том числе какао и сахарный тростник, белой женщине, символизирующей Нидерланды. Рядом с представительницей прекрасного пола сидит мужчина, протягивающий людям книгу. По словам автора работы, художника Николаса ван дер Ваайя, произведение печати представляет собой "дар цивилизации", который Нидерланды преподнесли своим колониям.
Сам Виллем-Александр заявил, что изображение оскорбляет чувства большинства людей. При этом он признал, что отрицать историческое прошлое страны бессмысленно, и проблему не решить запретами исторических объектов и символов.
"Пока в Нидерландах живут люди, ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше прошлое по-прежнему будет бросать на нас тень", — отметил король.
Ранее Лайф рассказывал, что обвинённого в изнасиловании британского принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа. Герцогу Йоркскому придётся защищать себя по делу как частному лицу. Кроме того, он освобождён от выполнения публичных обязанностей.
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