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ЦТАК: Ракетный запуск в КНДР производился с железнодорожных платформ

Северная Корея назвала эти стрельбы учебными. Ими командовали Корейская народная армия и ведущие сотрудники Академии оборонных наук.

15 января, 06:48

Фото © Getty Images / China Photos

Запуски последних двух баллистических ракет КНДР производились с железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Северная Корея заявила, что железнодорожный ракетный комплекс провёл учения в пятницу: две тактические управляемые ракеты были запущены в сторону Японского моря", — приводит текст сообщения агентство Yonhap.

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При этом Северная Корея назвала эти стрельбы учебными. Указывается, что они продемонстрировали высокую манёвренность и скорость попаданий. Там также отметили, что две ракеты "успешно поразили заданную цель в Восточном море". Командовали запуском, согласно данным ЦТАК, Корейская народная армия и ведущие сотрудники Академии оборонных наук.

Ранее Лайф писал, что в Токио заявили о новом ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря. В береговой охране Страны восходящего солнца предупредили находящиеся в акватории корабли не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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