ЦТАК: Ракетный запуск в КНДР производился с железнодорожных платформ
Северная Корея назвала эти стрельбы учебными. Ими командовали Корейская народная армия и ведущие сотрудники Академии оборонных наук.
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Запуски последних двух баллистических ракет КНДР производились с железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Северная Корея заявила, что железнодорожный ракетный комплекс провёл учения в пятницу: две тактические управляемые ракеты были запущены в сторону Японского моря", — приводит текст сообщения агентство Yonhap.
При этом Северная Корея назвала эти стрельбы учебными. Указывается, что они продемонстрировали высокую манёвренность и скорость попаданий. Там также отметили, что две ракеты "успешно поразили заданную цель в Восточном море". Командовали запуском, согласно данным ЦТАК, Корейская народная армия и ведущие сотрудники Академии оборонных наук.
Ранее Лайф писал, что в Токио заявили о новом ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря. В береговой охране Страны восходящего солнца предупредили находящиеся в акватории корабли не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.
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