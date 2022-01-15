ЦТАК: Ракетный запуск в КНДР производился с железнодорожных платформ

Запуски последних двух баллистических ракет КНДР производились с железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Северная Корея заявила, что железнодорожный ракетный комплекс провёл учения в пятницу: две тактические управляемые ракеты были запущены в сторону Японского моря", — приводит текст сообщения агентство Yonhap.

При этом Северная Корея назвала эти стрельбы учебными. Указывается, что они продемонстрировали высокую манёвренность и скорость попаданий. Там также отметили, что две ракеты "успешно поразили заданную цель в Восточном море". Командовали запуском, согласно данным ЦТАК, Корейская народная армия и ведущие сотрудники Академии оборонных наук.