В Москве в ДТП с автобусом и машиной такси пострадало 12 человек

ДТП с автобусом на Варшавском шоссе в Москве © LIFE

В Москве 12 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и такси, среди них двое детей, один из которых двухмесячный грудничок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" и автомобиля такси", — говорится в релизе пресс-службы Дептранса столицы.

Авария произошла утром 15 января на Варшавском шоссе в районе дома 179. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковушки, который не уступил дорогу автобусу. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра затруднено и осуществляется по трём полосам из четырёх.