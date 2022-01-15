В Москве в ДТП с автобусом и машиной такси пострадало 12 человек
Из них двое — дети. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра затруднено и осуществляется по трём полосам из четырёх.
ДТП с автобусом на Варшавском шоссе в Москве © LIFE
ДТП с автобусом на Варшавском шоссе в Москве © LIFE
В Москве 12 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и такси, среди них двое детей, один из которых двухмесячный грудничок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" и автомобиля такси", — говорится в релизе пресс-службы Дептранса столицы.
Авария произошла утром 15 января на Варшавском шоссе в районе дома 179. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легковушки, который не уступил дорогу автобусу. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра затруднено и осуществляется по трём полосам из четырёх.
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