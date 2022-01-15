Путин назвал СКР одним из важнейших звеньев правоохранительной системы

Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет РФ с 11-й годовщиной образования как самостоятельного федерального госоргана и отметил, что за прошедшее время ведомство доказало свою эффективность и стало одним из важнейших звеньев отечественной правоохранительной системы. Текст поздравления приводится на сайте Кремля.

"Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", — говорится в обращении президента.

Путин отметил, что ответственная работа сотрудников Следкома требует от каждого исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу, так как от профессиональных и личных качеств во многом зависит успешное решение задач, "вера людей в торжество закона и справедливости". Президент пожелал работникам СК новых достижений и всего наилучшего.