Путин назвал СКР одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
Президент отметил, что сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет РФ с 11-й годовщиной образования как самостоятельного федерального госоргана и отметил, что за прошедшее время ведомство доказало свою эффективность и стало одним из важнейших звеньев отечественной правоохранительной системы. Текст поздравления приводится на сайте Кремля.
"Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", — говорится в обращении президента.
Путин отметил, что ответственная работа сотрудников Следкома требует от каждого исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу, так как от профессиональных и личных качеств во многом зависит успешное решение задач, "вера людей в торжество закона и справедливости". Президент пожелал работникам СК новых достижений и всего наилучшего.
Ранее Лайф рассказывал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил усилить мониторинг экстремизма и терроризма в Интернете. По словам председателя ведомства, дополнительные меры предполагают выявление материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодёжи, для противоправных действий.
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