Из Казахстана на аэродром в Иванове прибыло шесть самолётов с миротворцами ОДКБ
После посадки последнего борта на лётном поле пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников.
Шесть самолётов с миротворцами ОДКБ из Казахстана прибыли на аэродром в Иванове © VK / Минобороны РФ
Первые шесть самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Первые шесть самолётов с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана", — говорится в релизе.
Отмечается, что после посадки последнего борта на лётном поле пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, которые с высоким профессионализмом выполнили все поставленные задачи. После личный состав приступит к разгрузке техники для отправки в пункт постоянной дислокации.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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