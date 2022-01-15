Из Казахстана на аэродром в Иванове прибыло шесть самолётов с миротворцами ОДКБ

Первые шесть самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первые шесть самолётов с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана", — говорится в релизе.