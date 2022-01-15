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Неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали

Все раненые госпитализированы, задержать нападавшего пока не удалось. Причины произошедшего уточняются.

15 января, 07:58

На месте стрельбы в американском городе Юджин © Twitter / Jason Barney

На месте стрельбы в американском городе Юджин © Twitter / R A W S A L E R T S

В результате стрельбы во время концерта в американском городе Юджин (штат Орегон) ранения получили по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщается на странице городского полицейского департамента в "Твиттере".

По данным правоохранительных органов, первая информация о стрельбе в концертном зале WOW Music Hall поступила вечером 14 января. Полиция и другие экстренные службы прибыли на место происшествия. С ранениями госпитализировано шесть человек.

Информации о подозреваемом пока нет. Причины произошедшего не уточняются.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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