Неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали

На месте стрельбы в американском городе Юджин © Twitter / R A W S A L E R T S

В результате стрельбы во время концерта в американском городе Юджин (штат Орегон) ранения получили по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщается на странице городского полицейского департамента в "Твиттере".

По данным правоохранительных органов, первая информация о стрельбе в концертном зале WOW Music Hall поступила вечером 14 января. Полиция и другие экстренные службы прибыли на место происшествия. С ранениями госпитализировано шесть человек.

Информации о подозреваемом пока нет. Причины произошедшего не уточняются.