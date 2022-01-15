Неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали
Все раненые госпитализированы, задержать нападавшего пока не удалось. Причины произошедшего уточняются.
На месте стрельбы в американском городе Юджин © Twitter / Jason Barney
На месте стрельбы в американском городе Юджин © Twitter / R A W S A L E R T S
В результате стрельбы во время концерта в американском городе Юджин (штат Орегон) ранения получили по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщается на странице городского полицейского департамента в "Твиттере".
По данным правоохранительных органов, первая информация о стрельбе в концертном зале WOW Music Hall поступила вечером 14 января. Полиция и другие экстренные службы прибыли на место происшествия. С ранениями госпитализировано шесть человек.
Информации о подозреваемом пока нет. Причины произошедшего не уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что председатель СКР Александр Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов. По его словам, Следственный комитет уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.
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