Доктор Мясников назвал молоко смертельно опасным для мужчин напитком
По словам специалиста, существует много научных работ, которые указывают на связь от чрезмерного употребления данного продукта и онкологических заболеваний.
© Pexels
Чрезмерное употребление молочной продукции негативно влияет на здоровье сильной половины человечества, увеличивая вероятность развития рака простаты. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
По словам специалиста, существует много научных работ, которые указывают на связь чрезмерного употребления коровьего молока и рака простаты. Эти данные, как отметил врач, должны насторожить мужчин. Так, по его словам, специалисты рекомендуют употреблять не более 300 миллилитров данного напитка в сутки.
"Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D", — добавил Мясников.
При этом нехватка витамина D в организме не допускает гиперкальциемии, пояснил специалист. В то же время, по его словам, всё это предшествует развитию рака предстательной железы.
А ранее Лайф писал, что доктор Мясников назвал продукты, из-за которых могут образовываться тромбы. Врач при этом отметил, что недуг вызывают не сами вещества, содержащиеся в пище, а их взаимодействие с лекарственными препаратами.
Комментариев: 0