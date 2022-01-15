Доктор Мясников назвал молоко смертельно опасным для мужчин напитком

Чрезмерное употребление молочной продукции негативно влияет на здоровье сильной половины человечества, увеличивая вероятность развития рака простаты. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

По словам специалиста, существует много научных работ, которые указывают на связь чрезмерного употребления коровьего молока и рака простаты. Эти данные, как отметил врач, должны насторожить мужчин. Так, по его словам, специалисты рекомендуют употреблять не более 300 миллилитров данного напитка в сутки.

"Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D", — добавил Мясников.

При этом нехватка витамина D в организме не допускает гиперкальциемии, пояснил специалист. В то же время, по его словам, всё это предшествует развитию рака предстательной железы.