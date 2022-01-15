Новак: У России есть возможность увеличить поставки газа в Европу

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у нашей страны имеется достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу. Однако для их разработки требуется время и инвестиции, а значит, необходимы прозрачная сбытовая ситуация и долгосрочные контракты, сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, чтобы привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", — заявил Новак.

По его словам, Россия выполнила все свои долгосрочные обязательства по контрактам относительно поставок газа в 2021 году. Причём для Германии, Турции и других стран объёмы оказались значительно больше запланированных. Новак также подчеркнул, что энергокризис произошёл из-за "недальновидной политики ЕС и ЕК", которые в последние годы "целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от РФ, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые".

"Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика — это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других", — отметил вице-премьер.