Нуланд увидела в кибератаке на сайты министерств Украины "российскую схему"
По её словам, использованные методы напоминают случаи других приписываемых Москве хакерских атак.
Виктория Нуланд © Flickr / U.S. Embassy Prague
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что кибератака на сайты украинских министерств осуществлялась "по проверенной временем российской схеме". Таким мнением она поделилась в беседе с газетой Financial Times.
"В прошлом российские агенты делали это для дестабилизации правительств, чтобы проверить собственные возможности, чтобы лишить чувства уверенности правительства стран, с которыми они в чём-то не сходятся. Так что здесь всё возможно", — сказала дипломат.
Нуланд не считает, что за кибератакой стоит именно российская сторона, тем не менее указала, что использованные методы напоминают случаи других приписываемых Москве хакерских атак.
Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося.
Лента новостей
В Ставрополе ввели режим ЧС из-за урагана, повалившего деревья и сорвавшего крыши домов
сегодня в 09:34
Таксист подрезал перед поворотом: Опубликовано видео момента столкновения автобуса и легковушки в Москве
сегодня в 09:31
В Кисловодске сожитель няни зарезал полуторагодовалого малыша и бросил тело в подъезде
сегодня в 09:27
Комментариев: 0