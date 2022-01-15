Нуланд увидела в кибератаке на сайты министерств Украины "российскую схему"

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что кибератака на сайты украинских министерств осуществлялась "по проверенной временем российской схеме". Таким мнением она поделилась в беседе с газетой Financial Times.

"В прошлом российские агенты делали это для дестабилизации правительств, чтобы проверить собственные возможности, чтобы лишить чувства уверенности правительства стран, с которыми они в чём-то не сходятся. Так что здесь всё возможно", — сказала дипломат.