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Нуланд увидела в кибератаке на сайты министерств Украины "российскую схему"

По её словам, использованные методы напоминают случаи других приписываемых Москве хакерских атак.

15 января, 09:37
<p>Виктория Нуланд © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/usembassyprague/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Embassy Prague</a></p>

Виктория Нуланд © Flickr / U.S. Embassy Prague

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что кибератака на сайты украинских министерств осуществлялась "по проверенной временем российской схеме". Таким мнением она поделилась в беседе с газетой Financial Times.

"В прошлом российские агенты делали это для дестабилизации правительств, чтобы проверить собственные возможности, чтобы лишить чувства уверенности правительства стран, с которыми они в чём-то не сходятся. Так что здесь всё возможно", — сказала дипломат.

Нуланд не считает, что за кибератакой стоит именно российская сторона, тем не менее указала, что использованные методы напоминают случаи других приписываемых Москве хакерских атак.

Псаки: США не знают, кто стоит за кибератакой на сайты министерств Украины

Псаки: США не знают, кто стоит за кибератакой на сайты министерств Украины

Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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