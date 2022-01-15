Видео момента столкновения автобуса и машины такси в Москве © Telegram / Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала в своём телеграм-канале видео момента столкновения автобуса и машины такси на Варшавском шоссе. На кадрах видно, что общественный транспорт двигается по своей полосе. В определённый момент его обгоняет белый автомобиль "Хёндай", а затем, пытаясь повернуть, подрезает автобус.

Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия девять человек, в том числе трёхмесячный ребёнок, получили травмы, но нетяжёлые. Малыш во время аварии находился на руках у мамы, сейчас пострадавшие проходят необходимое обследование в медучреждении. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.