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Таксист подрезал перед поворотом: Опубликовано видео момента столкновения автобуса и легковушки в Москве

В результате происшествия пострадало девять человек, в том числе трёхмесячный ребёнок. Во время ДТП малыш находился на руках у мамы.

15 января, 09:31

Момент столкновения автобуса и машины такси в Москве © Telegram / Прокуратура Москвы

Видео момента столкновения автобуса и машины такси в Москве © Telegram / Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала в своём телеграм-канале видео момента столкновения автобуса и машины такси на Варшавском шоссе. На кадрах видно, что общественный транспорт двигается по своей полосе. В определённый момент его обгоняет белый автомобиль "Хёндай", а затем, пытаясь повернуть, подрезает автобус.

Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия девять человек, в том числе трёхмесячный ребёнок, получили травмы, но нетяжёлые. Малыш во время аварии находился на руках у мамы, сейчас пострадавшие проходят необходимое обследование в медучреждении. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

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Напомним, авария случилась сегодня, 15 января, утром. Предварительно сообщалось о 12 пострадавших, среди которых двое детей. В результате столкновения движение по шоссе в сторону центра было затруднено.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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