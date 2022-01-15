В Москве за сутки выявили максимальное с 6 ноября число заражений ковидом

В Москве за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 6555 человек. Вчера эта цифра была несколько меньше — 5712. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,32%, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число выявленных с начала пандемии случаев ковида у москвичей составило 2 082 224, а количество летальных исходов — 37 807. За минувшие сутки в столице умерло от последствий коронавируса 68 человек. Также за последние 24 часа врачи в городе поставили на ноги 2877 инфицированных.