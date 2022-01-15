Лукашенко: Организаторы беспорядков в Казахстане хотели ослабить Россию
Президент Белоруссии назвал события в азиатской стране очередной попыткой вмешательства во внутренние дела независимых государств.
Александр Лукашенко © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Протестные акции, прошедшие в Казахстане, являются очередной попыткой "взорвать ситуацию", а также дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы её ослабить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с миротворческим контингентом, завершившим миссию в республике.
"Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника", — приводит слова Лукашенко БелТА.
Президент Белоруссии также отметил, что возникшие перед Казахстаном угрозы являются общими для большинства государств постсоветского пространства. А события в республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых стран.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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