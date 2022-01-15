Лукашенко: Организаторы беспорядков в Казахстане хотели ослабить Россию

Протестные акции, прошедшие в Казахстане, являются очередной попыткой "взорвать ситуацию", а также дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы её ослабить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с миротворческим контингентом, завершившим миссию в республике.

"Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника", — приводит слова Лукашенко БелТА.