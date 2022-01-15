Итальянские исследователи назвали алкоголь, который полезен для сердца

Полезным для сердца алкогольным напитком является пиво. Об этом пишет портал Actualno со ссылкой на данные итальянских исследователей.

Указывается, что у людей, которые пьют пиво, риск сердечных заболеваний ниже на 42% по сравнению с теми, кто его не употребляет. Конечно, выпивать нужно в меру. Поэтому исследователи рекомендуют для максимального эффекта выпивать одну кружку пива с содержанием алкоголя до 5%.

Помимо того, пиво может препятствовать образованию камней в почках. Примерно на 40% бутылка этого напитка способна снизить риск появления этой болезни, следует из результатов исследования, опубликованного в Американском журнале эпидемиологии. К полезным свойствам пива относится и стимуляция мыслительного процесса. Одна или две кружки напитка гения из вас не сделают, но креативность повысят.

Ещё канадские учёные выяснили, что одна порция пива в день может увеличить уровень антиоксидантов в организме и предотвратить катаракту. А по данным исследователей из Гарварда, если потреблять этот напиток в умеренных количествах, уменьшится вероятность повышения давления.

Исследователи из Университета Тафтса выявили, что у тех людей, которые выпивают одну-две бутылки пива в день, на 4,5% выше плотность костей, чем у непьющих. А если люди потребляют ежедневно больше двух порций, имеют плотность костей на 5,3% ниже.

Кроме того, в пиве содержится клетчатка, которая поддерживает стабильную работу пищеварительной системы и снижает уровень холестерина. Также только в этом напитке и молоке есть молекула никотинамид рибозида. Это витаминное средство улучшает клеточный метаболизм и предотвращает ожирение, а ещё укрепляет мышцы, замедляет процессы старения клеток и продлевает жизнь.