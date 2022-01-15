Умер украинский генерал Леонид Деркач, возглавлявший СБУ при Кучме

В возрасте 82 лет скончался бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Леонид Деркач. Об этом в своём телеграм-канале сообщил его сын, депутат Верховной рады Андрей Деркач.



"Из земной жизни ушёл мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", — написал Деркач-младший.

Причина смерти не указана. Отпевание пройдёт 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.



Деркач занимал должность руководителя СБУ с 1998 по 2001 год, во времена президентства Леониды Кучмы.

Родился Леонид Деркач в Днепропетровске в 1939 году. В 1961–1964 годах проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. В 1970-м получил специальность инженера-механика летательных аппаратов в Днепропетровском университете. Работать в спецслужбах начал с марта 1972 года — в Управлении КГБ УССР по Днепропетровской области. В 2000 году ему было присвоено звание генерала армии Украины.

