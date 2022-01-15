Токаев поручил выяснить точное число погибших во время беспорядков в Казахстане
Президенту республики также рассказали о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов.
Касым-Жомарт Токаев © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством силовых структур, во время которого поручил установить точное число жертв беспорядков, прошедших в республике в начале января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности в Алма-Ате, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", — говорится в релизе.
Кроме того, президенту рассказали о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов, результатах проведённых спецопераций, а также иных мерах обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Токаев, в свою очередь, поручил секретарю Совбеза ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы нацбезопасности. Глава республики подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и следственных действий.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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