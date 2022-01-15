Токаев поручил выяснить точное число погибших во время беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством силовых структур, во время которого поручил установить точное число жертв беспорядков, прошедших в республике в начале января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности в Алма-Ате, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", — говорится в релизе.