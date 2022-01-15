В Ростовской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
Жертвами трагедии стали владелец здания, его сожительница и трое знакомых. Следователи опрашивают очевидцев для установления деталей случившегося.
Фото © ГУ МЧС по Ростовской области
В посёлке Глубоком Каменского района Ростовской области сгорел дом в частном секторе, пять человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Известно, что возгорание произошло рано утром 15 января. В здании на постоянной основе проживало два человека — 45-летний владелец дома и его 55-летняя сожительница.
"В результате пожара хозяин домовладения, его сожительница и трое знакомых, личности которых устанавливаются, погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.
На участке работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены медицинские и пожаротехнические судебные экспертизы.
Уточняется, что на место происшествия выехали заместитель прокурора области Сергей Капитонов и исполняющий обязанности каменского городского прокурора Дмитрий Яценко. За надлежащим исполнением процессуальной проверки проследят сотрудники прокуратуры.
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