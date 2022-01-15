НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Ростовской области пять человек погибли при пожаре в частном доме

Жертвами трагедии стали владелец здания, его сожительница и трое знакомых. Следователи опрашивают очевидцев для установления деталей случившегося.

15 января, 08:31
<p>Фото © <a href="https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4657685" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Ростовской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Ростовской области

В посёлке Глубоком Каменского района Ростовской области сгорел дом в частном секторе, пять человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Известно, что возгорание произошло рано утром 15 января. В здании на постоянной основе проживало два человека — 45-летний владелец дома и его 55-летняя сожительница.

"В результате пожара хозяин домовладения, его сожительница и трое знакомых, личности которых устанавливаются, погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

На участке работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены медицинские и пожаротехнические судебные экспертизы.

Уточняется, что на место происшествия выехали заместитель прокурора области Сергей Капитонов и исполняющий обязанности каменского городского прокурора Дмитрий Яценко. За надлежащим исполнением процессуальной проверки проследят сотрудники прокуратуры.

В Екатеринбурге женщина погибла при падении с 12-го этажа, спасаясь от пожара

В Екатеринбурге женщина погибла при падении с 12-го этажа, спасаясь от пожара

Ранее Лайф показал момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек. Предварительно, детонация произошла в автомобиле, который перевозил газовые баллоны.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1