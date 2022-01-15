Из Казахстана на аэродром Чкаловский прибыли первые самолёты с российскими миротворцами

Из Казахстана на аэродром Чкаловский прибыли первые два самолёта с российскими миротворцами © Минобороны РФ

Из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский прибыли первые два самолёта военно-транспортной авиации ВКС РФ Ан-12 "Руслан" с российскими миротворцами. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Первые два самолёта военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана", — говорится в релизе.