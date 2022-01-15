Из Казахстана на аэродром Чкаловский прибыли первые самолёты с российскими миротворцами
В Минобороны РФ отметили, что личный состав уже начал разгружать вооружение и военную технику.
Прибытие самолёта с российскими миротворцами на аэродром Чкаловский © Минобороны РФ
Из Казахстана на аэродром Чкаловский прибыли первые два самолёта с российскими миротворцами © Минобороны РФ
Из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский прибыли первые два самолёта военно-транспортной авиации ВКС РФ Ан-12 "Руслан" с российскими миротворцами. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Первые два самолёта военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана", — говорится в релизе.
В министерстве также отметили, что личный состав уже начал разгружать вооружение, военную технику. По окончании разгрузки личный состав отправится в места постоянной дислокации, добавили в пресс-службе.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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