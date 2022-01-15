Красный уровень опасности из-за "омикрона" ввели в тюрьме в США, где содержат Ярошенко
Супруга россиянина сообщила, что заключённые сидят в камерах, их никуда не выпускают. При этом, по её словам, медицинскую помощь должным образом не оказывают.
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В тюрьме города Данбери в американском штате Коннектикут, в которой содержится российский лётчик Константин Ярошенко, ввели наивысший — красный — уровень опасности из-за распространения омикрон-штамма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу россиянина Викторию Ярошенко.
"В тюрьме введён красный уровень опасности. Константин говорит, что очень много заболевших этой новой версией коронавируса (штаммом "омикрон"). Заключённые сидят в камерах, их никуда не выпускают. Медицинскую помощь должным образом не оказывают", — рассказала собеседница агентства.
По её словам, в тюрьме предусмотрено три уровня опасности, которые были введены ранее на фоне распространения коронавируса, — зелёный, жёлтый и красный, последний из которых является наивысшим. Супруга лётчика отметила, что ранее в учреждении действовал жёлтый уровень, при котором заключённые могли получать пищу в столовой. Сейчас еду приносят в камеры, а прогулки полностью исключены.
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Виктория также уточнила, что у Константина пока нет жалоб, которые могут указывать на заражение коронавирусом, однако иммунитет лётчика в тюрьме подорван, он месяцами не бывает на свежем воздухе.
Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Ярошенко неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.
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