В России выявили максимальное с 19 декабря суточное число заражений коронавирусом
От болезни за 24 часа вылечилось 26 584 человека. Общее число выздоровевших достигло 9 835 884.
© ТАСС / Гердо Владимир
В России за минувшие сутки выявлено 27 179 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 19 декабря 2021-го. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,25%.
Как отмечается, у 14,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 26 584 человека. Скончалось 723 человека (условная летальность осталась на уровне 2,98%). Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 774 304 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 835 884 человека. За весь период в России умерло 320 634 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при третьей вакцинации. В этом случае многое зависит от возраста человека, который пришёл на эту процедуру.
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