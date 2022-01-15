В России выявили максимальное с 19 декабря суточное число заражений коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 27 179 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 19 декабря 2021-го. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,25%.

Как отмечается, у 14,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 26 584 человека. Скончалось 723 человека (условная летальность осталась на уровне 2,98%). Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 774 304 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 835 884 человека. За весь период в России умерло 320 634 человека", — отмечается в сообщении штаба.