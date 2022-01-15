Вот что произойдёт с вашим телом, если забывать про растяжку после тренировки

Растяжка — важнейшая часть здоровой тренировки, и её пропуск может привести к неприятным последствиям, в том числе к нагрузке на группы мышц, которые не способны выдерживать повышенное напряжение. "Гибкость важна, потому что она позволяет мышцам и суставам работать в полном диапазоне движений", — отмечает физиотерапевт Тим Вандерс. Специалисты перечислили проблемы, возникающие из-за пренебрежения растяжкой, пишет Huffpost.

1. Неправильная осанка

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Многие большую часть дня проводят в сидячем положении, в котором оказываются сильно напряжены мышцы верхней части тела, объясняет Маура Иверсен из Американской ассоциации физиотерапии. И если в этом случае ещё и не делать растяжку после тренировок, то вскоре можно ощутить серьёзный дискомфорт из-за испорченной осанки. "У человека развивается мышечный дисбаланс, что усиливает боль, так как некоторые мышцы укорачиваются. В итоге это приводит к перегрузке нервной системы", — уточняет Тим Вандерс.

2. Больше вероятность получить травму

Если вы не растягиваетесь, ваши мышцы больше не находятся в состоянии, которое физиотерапевты называют оптимальным соотношением длины и напряжения. То есть нагрузка на мышцы распределяется неправильно, что приводит к травмам и заболеваниям, например растяжению, тендиниту — воспалению сухожилий. В долгосрочной перспективе это может вызвать артрит, потому что из-за ограниченной гибкости суставы двигаются не так, как должны.

3. Вы не сможете показывать лучшие результаты на тренировках

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Растяжка — важный этап, завершающий тренировку и подготавливающий тело к следующему занятию. Плохая гибкость может снизить спортивные результаты и ухудшить координацию, что значительно затруднит выполнение различных упражнений.

Также специалисты отмечают, что с возрастом образ жизни становится всё более неподвижным, а мышцы и суставы слабеют, что приводит к уменьшению диапазона движений. Бороться с этим также помогает растяжка.

Как правильно растягиваться