Лукашенко заявил, что в Казахстане орудовали хорошо скоординированные террористы
Белорусский лидер убеждён, что возникшие перед "братской республикой" угрозы являются общими для большинства стран бывшего СССР.
Александр Лукашенко © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с прибывшими в республику миротворцами ОДКБ заявил, что Казахстан подвергся агрессии хорошо скоординированных террористических групп. По его словам, орудующие на территории страны преступники также имели боевой опыт, полученный в различных горячих точках.
"Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп. Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках", — цитирует БелТА белорусского лидера.
Лукашенко также назвал события в Казахстане очередной попыткой вмешательства извне во внутренние дела независимых государств. Он убеждён, что возникшие перед "братской республикой" угрозы являются общими для большинства стран бывшего СССР.
Ранее сообщалось, что после беспорядков в Алма-Ате задержали уже более 2,4 тысячи человек. Их подозревают в участии в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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