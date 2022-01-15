Лукашенко заявил, что в Казахстане орудовали хорошо скоординированные террористы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с прибывшими в республику миротворцами ОДКБ заявил, что Казахстан подвергся агрессии хорошо скоординированных террористических групп. По его словам, орудующие на территории страны преступники также имели боевой опыт, полученный в различных горячих точках.

"Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп. Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках", — цитирует БелТА белорусского лидера.

Лукашенко также назвал события в Казахстане очередной попыткой вмешательства извне во внутренние дела независимых государств. Он убеждён, что возникшие перед "братской республикой" угрозы являются общими для большинства стран бывшего СССР.