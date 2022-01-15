Актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу "Папины дочки", рассказала о подкосившей её болезни с самого начала отпуска в Крыму.

"Почему бы не приехать в отпуск… и не заболеть? Врачи, осмотры, пилюли, диета. Мой организм: я понял — время болеть! И вот я вторые сутки пластом. Но организм заслужил постельный режим как никогда", — написала она в аккаунте в "Инстаграме".

На фотографии, которой поделилась актриса, на её руке виднеются странные красные точки. Звезда объяснила, что проходит лечебный курс на одном из крымских курортов и точки необходимы для процедуры по согреванию органов.

Фото © Instagram / melnikovadsh

Пока актриса занята восстановлением здоровья, её дети находятся под опекой аниматоров местного отеля. По словам Мельниковой, у шестилетнего Артура и трёхлетнего Марка совсем нет времени на скуку благодаря широкому спектру услуг гостиницы.

"У детей — насыщенная программа. У них мастер-классы, занятия, анимация и так далее. <…> Здесь всё суперпродумано для отдыха с детьми", — указала Дарья.

Напомним, что Мельникова с 2013 года была замужем за актёром Артуром Смольяниновым. Вместе они прожили почти восемь лет, но в июне 2021 года подали на развод. Звёздная пара решила разойтись по обоюдному согласию без скандалов.