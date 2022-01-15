Как складывалась нелёгкая судьба Анастасии Вознесенской, в одиночестве ушедшей через год после мужа

Год начался с тяжёлых новостей: от последствий коронавирусной инфекции скончалась 78-летняя народная артистка РФ Анастасия Вознесенская. Её больное сердце не выдержало нагрузки и остановилось. В последние годы о звезде советского кинематографа мало кто вспоминал, хотя ещё в 70-х она сияла так же ярко, как и её муж Андрей Мягков. И пусть роли ей доставались не самые значимые, талант и жажда показать себя прочно укоренили её в сердцах зрителей. Но жизнь обошлась с Анастасией Валентиновной жестоко, лишив её и карьеры, и семьи.

Фото © Кинопоиск

Маленькая Настя появилась на свет в самый пик Великой Отечественной — в 1943 году. О её семье известно немного: помимо неё было ещё два ребёнка, жили они в Москве. В школу Вознесенская ходила самую обычную, но уже тогда было ясно: девочку ждёт насыщенная судьба. Лишь время показало, хорошо это или плохо. Со школьной скамьи Анастасия сразу запрыгнула на сцену театр-студии Школы-студии МХАТ. Там она познакомилась с Андреем Мягковым, с которым они поженились спустя пару лет. Дальше, в 1965-м, уже вполне реальный свет софитов "Современника". Через год — первое появление в кино.

Анастасия Вознесенская, Андрей Мягков. Фото © РИА "Новости" / Сергей Пятаков

Популярность Анастасии Валентиновне принесла роль разведчицы Ани в мини-сериале "Майор Вихрь" Ташкова. Семидесятые вообще оказались пиком для актёрской карьеры девушки. Многие до сих пор вспоминают её роль директрисы рынка Кушаковой в комедии "Гараж" Эльдара Рязанова, в которой она сыграла вместе с мужем. Вот только если в восьмидесятых и дальше у Мягкова предложений по работе стало не меньше, то популярность Вознесенской пошла на спад. Почти никаких ролей ни в кино, ни в театре. Пройти бесследно это не могло.

Кадр из фильма "Гараж" © Кинопоиск

Такая неровная ситуация в семье сильно терзала ещё некогда сиявшую Вознесенскую. Пока муж бегал по съёмкам, Анастасия начала пить, причём много. Врачам не единожды приходилось вытаскивать звезду советского кинематографа из запоев. Но при этом Мягков даже и не думал бросать жену в таком положении. Наоборот, помогал как мог. Если последнее появление актрисы на экране было ещё в прошлом веке, то на сцену она выходила вплоть до 2013-го. И всё благодаря мужу.

Анастасия Вознесенская. Фото © kino-teatr.ru

В 2002-м Андрей Васильевич дал ей роль экс-балерины Песочинской в собственной постановке "Ретро". Потом была ещё одна роль в спектакле "Белый кролик", где она играла вместе с мужем. Вместе с актёрской карьерой Вознесенской на дно шла и её личная жизнь. За 55 лет брака звёздные супруги так и не завели детей. В интервью они рассказывали, что из-за нагрузок им было не до этого, а потом было уже поздно. Вот только о каких нагрузках идёт речь, если у артистки было мало ролей в театре и она много времени проводила дома? Но правду теперь спросить не у кого.

Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской. Фото © РИА "Новости" / Михаил Фомичев