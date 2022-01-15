В Ставрополе ввели режим ЧС из-за урагана, повалившего деревья и сорвавшего крыши домов

В Ставрополе введён режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на город урагана, повалившего деревья и оставившего без электричества часть жителей. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям", — написал он в "Инстаграме".

В видеообращении Владимиров уточнил, что стихия повалила в регионе более 100 деревьев, одно из которых упало на автомобиль, в результате пострадал один человек. Ему была оказана медицинская помощь в больнице, в настоящий момент травмированный уже дома. Также были сорваны крыши домов, а ночью на здание детского сада упал строительный кран, кроме того, множество горожан остались без электричества. Помимо Ставрополя сильный ветер обрушился на территории Шпаковского, Грачёвского, Изобильненского, Ипатовского округов. По краю введён режим повышенной готовности, добавил глава региона.

Власти постараются помочь в перекрытии кровель, в том числе и частных жилых домов, а также тем, кто получил ущерб от урагана. Сейчас, заметил Владимиров, почти на половине объектов уже восстановлена подача энергии, на месте работают аварийные бригады. Ход восстановления электроснабжения в некоторых населённых пунктах взяла на контроль краевая прокуратура.

При этом в крае остаётся сильный западный ветер, скорость которого достигает 16 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Владимиров попросил всех по возможности оставаться дома и быть осторожными.