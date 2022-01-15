Аэропорт Волгограда задерживает рейсы из-за ледяного дождя

Аэропорт Волгограда перестал принимать самолёты из-за ледяного дождя. Об этом сообщила 15 января специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова. Причиной задержки в расписании стал низкий коэффициент сцепления на ВПП.

"Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приёма и отправки воздушных судов. На данный момент коэффициент сцепления соответствует нормативному, но требуется некоторое время для возобновления приёма и выпуска самолётов", — сказала она.

Также из-за непогоды ушёл на запасной аэродром рейс из Москвы авиакомпании Аэрофлот SU1184. Кроме того, задержаны рейсы авиакомпаний UTair UT141, "Победа" DP181, S7 S7214 и "Россия" FV6145 из Москвы.