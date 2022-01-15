Извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами, обрушившееся на Самоа
Выбросы пепла, пара и газов поднимались на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря, из-за чего некоторые кварталы буквально погрузились в темноту.
Кадр из видео © Twitter / Maskman
Извержение вулкана в Тонга вызвало цунами, которое обрушилось на Самоа. Видео © Twitter / CorrespondentTR / Maskman / Dr Faka’iloatonga Taumoefolau / Alfonso Poza
Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга вызвало цунами, которое накрыло побережье Американского Самоа. Потоки воды начали сносить дома и автомобили, в округах Палаули и Сатупаитеа было эвакуировано более 100 семей, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand.
Вместе с ними в безопасное место был вывезен король Тонга Тупоу IV, ведь его дворец оказался частично затоплен из-за высоких волн. Однако не все жители архипелага эвакуировались из-за приближающегося цунами. Некоторые, надев спасательные жилеты, в ожидании волн боксировали пальму, а также снимали происходящие события на телефоны.
Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 km kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami...— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) January 15, 2022
Görüntünün başındaki dayının ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. pic.twitter.com/0VgLlvRRid
Выбросы пепла, пара и газов начались с 18:20 мск 14 января и продолжаются до сих пор. Они поднимались на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря, уточнили в американском Национальном центре предупреждения о цунами. При этом в районе извержения также случились подземные толчки магнитудой четыре.
Из-за угрозы цунами предупреждения были объявлены на островах Фиджи и в Новой Зеландии. Власти Фиджи уже открыли эвакуационные центры в школах и колледжах, призвав держаться подальше от побережья.
А ранее Лайф рассказывал, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма прекратилось спустя три месяца. Теперь местным жителям предстоит очистить улицы от тонн пепла, который засыпал город тёмно-серой пеленой и даже увеличил площадь острова. Известно, что в результате происшествия погиб как минимум один человек. Это извержение стало самым продолжительным за всю историю острова. До этого рекорд был зафиксирован в 1585 году, когда на Пальме вулкан буйствовал 84 дня.
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