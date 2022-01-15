Извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами, обрушившееся на Самоа

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга вызвало цунами, которое накрыло побережье Американского Самоа. Потоки воды начали сносить дома и автомобили, в округах Палаули и Сатупаитеа было эвакуировано более 100 семей, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand.

Вместе с ними в безопасное место был вывезен король Тонга Тупоу IV, ведь его дворец оказался частично затоплен из-за высоких волн. Однако не все жители архипелага эвакуировались из-за приближающегося цунами. Некоторые, надев спасательные жилеты, в ожидании волн боксировали пальму, а также снимали происходящие события на телефоны.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 km kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami...



Görüntünün başındaki dayının ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. pic.twitter.com/0VgLlvRRid — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) January 15, 2022

Выбросы пепла, пара и газов начались с 18:20 мск 14 января и продолжаются до сих пор. Они поднимались на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря, уточнили в американском Национальном центре предупреждения о цунами. При этом в районе извержения также случились подземные толчки магнитудой четыре.

Из-за угрозы цунами предупреждения были объявлены на островах Фиджи и в Новой Зеландии. Власти Фиджи уже открыли эвакуационные центры в школах и колледжах, призвав держаться подальше от побережья.