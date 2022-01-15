Телефонные мошенники придумали новую схему получения доступа к аккаунтам на "Госуслугах"

Телефонные мошенники разработали новую схему по обману россиян, пользующихся порталом "Госуслуги", с помощью актуальной темы QR-кодов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.

Преступники в разговоре с жертвой от имени сотрудников "Госуслуг" предлагают активировать или привязать к аккаунту на портале QR-код. Для этого просят сообщить код из СМС. В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы, где содержатся данные, которые можно использовать, например, для оформления кредитов.

"При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность", — подчеркнул руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его мнению, успешность мошеннической схемы заключается в существующих на сайте проблемах с корректным отображением или получением QR-кодов. В качестве примера Ульянов привёл недавние затруднения у жителей Москвы с продлением цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки.

По словам директора по коммуникациям Infosecurity Александра Дворянского, в разговоре злоумышленники принуждают человека совершать импульсивные решения, не предоставляя возможности перепроверить информацию.

"Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы", — подчеркнул он.

В личном кабинете "Госуслуг" преступники могут найти множество персональных данных жертвы: электронную цифровую подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, сведения о банковских картах, автомобилях или недвижимости. Мошенники могут по-разному воспользоваться полученной информацией, начиная от её продажи и заканчивая получением кредита и проведением сделок с имуществом.