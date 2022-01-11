Новый способ потерять свою квартиру через "Госуслуги" с 2022 года: Как защититься от возможного мошенничества Правительство разрешило проводить сделки с недвижимостью дистанционно — с использованием электронной подписи. И в связи с этим эксперты высказывают опасения по поводу возможного мошенничества. 10 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В 2022 году вступает в силу Постановление Правительства РФ, согласно которому у россиян появляется возможность регистрировать сделки с недвижимостью через портал государственных услуг напрямую в Росреестре (№ 2280 от 13.12.2021). При этом заявитель, вместо того чтобы лично посещать нотариуса, приёмную Росреестра или Многофункциональный центр (МФЦ), сможет распоряжаться принадлежащей ему недвижимостью прямо в личном кабинете на "Госуслугах". А вместо личной подписи в документах своё волеизъявление можно будет удостоверить электронно-цифровой подписью, которую заблаговременно надо получить в специальном удостоверяющем центре.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

На первый взгляд, данное нововведение может несколько ускорить процесс, ведь если сделка простая и её обязательное нотариальное удостоверение законом не предусмотрено, то зачем тратить время?

Однако большинство юристов и профессиональных участников рынка недвижимости относятся к подобным нововведениям со скепсисом.

— На самом деле уже сейчас есть возможность зарегистрировать переход права по некоторым сделкам прямо в личном кабинете на сайте Росреестра. Но большинство продавцов и покупателей недвижимости относятся к данной опции настороженно, — рассказывает Сергей, ведущий эксперт группы компаний "Миэль". — Ведь в сообщениях СМИ регулярно мелькает информация о том, что мошенники взламывают аккаунты пользователей на любых порталах, в том числе и на "Госуслугах". А недвижимость для большинства россиян, пожалуй, самое дорогостоящее имущество, потерять её — значит лишиться всего. Тем более что в случае проблемы, если нет "бумажного следа", то доказать свою правоту будет очень непросто.

О том, что мошеннические действия с использованием ЭЦП — это реальная проблема, правоохранители заявляют не один год. При этом они указывают, что хотя подделать ЭЦП нельзя, но завладеть этой подписью можно. Неслучайно с 1 января будущего года вместо коммерческих удостоверяющих центров выдавать электронные подписи будет Федеральная налоговая служба. Вот только этот правильный шаг всех проблем с ЭЦП не решит.

— Чаще всего злоумышленники не похищают физический флеш-носитель ЭЦП, а при помощи методов социальной инженерии заставляют владельца такой подписи совершить какие-либо действия или раскрыть конфиденциальные данные, — поясняет полковник юстиции Алексей Птицын. — А дальше уже дело техники: от имени жертвы оформляется сделка и под залог полученной таким преступным путём недвижимости на подставных людей берётся крупный кредит. Мошенники с деньгами исчезают, а граждане годами пытаются восстановить своё право собственности.

Стратегия защиты

Однако способы защиты от действий подобных злоумышленников существуют.

Во-первых, имеет смысл настроить свой личный кабинет на "Госуслугах" так, чтобы для входа в него требовалась двухфакторная аутентификация, то есть если преступники совершили взлом, то для осуществления каких-либо действий им понадобится код из СМС, которое придёт на телефон владельца личного кабинета.

Во-вторых, рекомендуется заранее отправить в Росреестр заявление о включении в ваши данные адреса электронной почты (это можно сделать дистанционно на официальном сайте ведомства, но придётся пройти регистрацию). Если у Росреестра есть актуальный адрес электронной почты собственника недвижимости, то при поступлении любых запросов, например на переоформление права собственности, на электронную почту россиянина, у которого права на недвижимость, поступит соответствующее уведомление.

В-третьих, в соответствии с положениями закона № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" любой собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему объектом недвижимости без своего личного участия. Для этого придётся обратиться в МФЦ или кадастровую палату, которые должны инициировать внесение в реестр соответствующей записи. Если такой запрет есть, то даже при наличии нотариальной доверенности без физического присутствия собственника сделку провести будет невозможно. Однако надо иметь в виду, что в заявлении на запрет обязательно стоит указать, что он распространяется не только на действия по доверенности, но и на совершённые с применением ЭЦП.

В центре предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Фото © ТАСС / Сергей Коньков

— К сожалению, гарантированной защиты от мошенников, которые пытаются похитить недвижимость, сейчас не существует, — утверждает риелтор Галина Смирнова. — В некоторых случаях Росреестр считает, что запрет на сделки без личного участия не распространяется на сделки с ЭЦП, поэтому для повышения безопасности имеет смысл применять сразу все возможные опции. Тогда шансов, что мошенники будут заниматься именно вашей недвижимостью, меньше.

Авторы Максим Греков