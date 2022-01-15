Вирусолог Чумаков объяснил, чем отличается течение ковида при "омикроне"

При заражении омикрон-штаммом коронавирус в большинстве случаев протекает не так, как при других мутациях инфекции. Об этом сообщил профессор Университета Джорджа Вашингтона вирусолог Константин Чумаков.



"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", — сказал учёный в эфире "Радио России".





Он отметил, что "омикрон", как правило, поражает только верхние дыхательные пути, а не прогрессирует в воспаление лёгких, как это было с его "предшественниками". При этом вирусолог подчеркнул, что новым вариантом ковида чаще всего болеет молодёжь. В большинстве случаев, по его словам, заболевание длится от одного до трёх-пяти дней.

Что касается основных симптомов "омикрона", Чумаков перечислил насморк, головную боль, кашель и раздражение в носу. При этом большинство заболевших не теряют обоняние.



