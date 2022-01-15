Путин: Поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, учитывая обязательное соблюдение прав граждан и всех жизненных ситуаций. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учёта всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", — говорится в записи.

Согласно поручению, законопроект должен предусматривать доступность получения "различными категориями граждан документов, подтверждающих" вакцинацию от ковида, наличие медотвода либо факт перенесённого заболевания.

Кроме того, в документе говорится об обязательном проведении "оценки влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики". Также кабмину поручено до 20 января обеспечить "готовность инфраструктуры и технологий", необходимых для реализации проекта закона.