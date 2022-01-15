Путин: Поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации
В поручении главы государства уточняется, что доклад по этому вопросу ожидается до 30 января.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Президент России Владимир Путин поручил кабмину доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, учитывая обязательное соблюдение прав граждан и всех жизненных ситуаций. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учёта всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", — говорится в записи.
Согласно поручению, законопроект должен предусматривать доступность получения "различными категориями граждан документов, подтверждающих" вакцинацию от ковида, наличие медотвода либо факт перенесённого заболевания.
Кроме того, в документе говорится об обязательном проведении "оценки влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики". Также кабмину поручено до 20 января обеспечить "готовность инфраструктуры и технологий", необходимых для реализации проекта закона.
Ранее руководитель "Молодёжки ОНФ" Кастюкевич поддержал заявление Турчака о ковид-сертификатах. Законопроект о них в последнее время самый обсуждаемый среди граждан, отметил парламентарий. Не проходит ни одного приёма без вопросов жителей по данной теме, указал депутат.
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