Поляки призвали власти "спуститься с небес на землю" после иска от "Газпрома"
Некоторые читатели издания Interia задались вопросом, почему Варшава, говоря о газе, заботится не о своих экономических интересах, а о благополучии Украины.
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Читатели польского издания Interia назвали оправданными действия "Газпрома", который подал иск с требованиями повысить цену на газ для Польши, и призвали Варшаву пересмотреть своё поведение в отношениях с Москвой.
"Россия (как продавец) может требовать за свой газ столько, сколько пожелает. <...> Только глупец продаёт товар дёшево, когда можно продать дороже. А на Висле, наверное, хотели бы, чтобы в Кремле сидели глупцы и продавали газ и нефть за копейки. Почему-то Польша не продаёт, например, свою медь дёшево, но нефть и газ она хотела бы покупать подешевле... Надо спуститься с небес на землю и перестать жить мечтами", — отметил один из комментаторов.
Другой пользователь подчеркнул, что поддерживать Украину за счёт Польши не стоит. Он также задался вопросом, почему Варшава, говоря о газе, заботится не о своих экономических интересах, а о благополучии другой страны. По его словам, польские политики создают русофобию и "странную безответную любовь" к Незалежной, из-за чего страна терпит потери.
Ещё один комментатор задумался, откуда Польша будет брать газ после окончания контракта с Россией. Он напомнил, что норвежского газа "кот наплакал", а сжиженный стоит недёшево и не удовлетворит потребности.
Как сообщал Лайф ранее, эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк заявил, что Польша потеряла транзит российского газа из-за каприза власти. В дальнейшем Варшаве придётся платить за обслуживание трубопровода Ямал – Европа, который никому не будет нужен, предупредил автор.
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