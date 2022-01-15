Поляки призвали власти "спуститься с небес на землю" после иска от "Газпрома"

Читатели польского издания Interia назвали оправданными действия "Газпрома", который подал иск с требованиями повысить цену на газ для Польши, и призвали Варшаву пересмотреть своё поведение в отношениях с Москвой.

"Россия (как продавец) может требовать за свой газ столько, сколько пожелает. <...> Только глупец продаёт товар дёшево, когда можно продать дороже. А на Висле, наверное, хотели бы, чтобы в Кремле сидели глупцы и продавали газ и нефть за копейки. Почему-то Польша не продаёт, например, свою медь дёшево, но нефть и газ она хотела бы покупать подешевле... Надо спуститься с небес на землю и перестать жить мечтами", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь подчеркнул, что поддерживать Украину за счёт Польши не стоит. Он также задался вопросом, почему Варшава, говоря о газе, заботится не о своих экономических интересах, а о благополучии другой страны. По его словам, польские политики создают русофобию и "странную безответную любовь" к Незалежной, из-за чего страна терпит потери.

Ещё один комментатор задумался, откуда Польша будет брать газ после окончания контракта с Россией. Он напомнил, что норвежского газа "кот наплакал", а сжиженный стоит недёшево и не удовлетворит потребности.