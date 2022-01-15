Пять вещей по версии мужчин, которые женщинам никогда не понять

Пользователь Reddit Gilvani_SB попросил мужчин рассказать, какие вещи, по их мнению, женщины не в состоянии понять. И вовсе не потому, что им не хватает ума или логики. Просто иногда кажется, будто парни и девушки на самом деле прибыли с разных планет. И ниже — самые популярные ответы.

Молчание

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"Наше молчание вообще никак не связано с вами. В большинстве случаев мы просто пытаемся понять, что вообще происходит", — randomtopik. "Однажды моя девушка заметила, что я притих, и решила, что я злюсь на что-то. Спросила у меня, о чём я думаю, а я такой: "О сырных рулетиках из "Тако Белл", — Healthy_Tomatillo_88.

Эрекция без возбуждения

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"Часто наличие эрекции у мужчины не означает, что он возбуждён", — Upper-Figure-5227. "У мужчин постарше, кстати, бывает и наоборот: он возбуждён, но эрекции у него нет", — AaronicNation.

Мужские разговоры

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"Когда два мужика идут вместе повеселиться или выпить, для них вполне себе нормально болтать обо всём на свете, при этом вообще не обсуждая всё важное, что произошло за последнее время", — pwwafwl6. "Однажды я проработал с одним чуваком три года, но так и не узнал, как его зовут. Лучший приятель, который у меня когда-либо был. Мы с ним до сих пор иногда встречаемся и не разговариваем", — faceeatingleopard.

Комплименты

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"Мы долго помним КАЖДЫЙ комплимент, который нам говорят. Ведь происходит это очень редко", — throwaway224456789. "За всю мою жизнь комплимент мне делали всего один (1!) раз. Это произошло в старших классах, и я до сих пор ценю тот момент", — MetalMedley.

"Мне всё равно"

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