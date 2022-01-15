Жених развёлся с невестой прямо во время свадьбы, поняв, что она феминистка

Уморительный случай в стиле XXI века произошёл в Багдаде, Ирак. Местный загс уже успел зарегистрировать самый быстрый развод в этом году. Но едва ли кому-то удастся побить этот рекорд, ведь жених официально порвал с невестой прямо во время свадьбы, сообщает издание Gulf News . Комичности ситуации добавляет причина такого молниеносного разрыва. Всё дело... в песне.

Во время свадьбы, когда официальная часть уже прошла и началось время для поздравлений и выступлений, на сцену вышла невеста. Видимо, девушка сразу решила показать, что теперь, когда брак уже заключён, в доме хозяйкой будет именно она. Поэтому она станцевала под песню певицы из Сирии Ламис Кан Mesaytara , которая переводится буквально как "Я доминирую".

Но жених и его семья, видимо, не разделяли идеи матриархата, поэтому восприняли выступление невесты как провокацию. Обсуждать было нечего — супруг тут же обратился в администрацию, чтобы расторгнуть брак как можно скорее. Впрочем, его понять тоже можно, стоит только взглянуть на перевод фрагмента песни:

"Я доминирую, и ты будешь жить по моим жёстким инструкциям.

Я брошу тебя, стоит тебе засмотреться на другую девушку на улице.

Да, милый, я буду контролировать тебя во всём.

Пока ты со мной, ты живёшь по моим правилам — я тебя предупредила".