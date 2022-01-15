Жених развёлся с невестой прямо во время свадьбы, поняв, что она феминистка
Правда, некоторые пользователи Сети считают, что виновато здесь вовсе не движение за свободу женщин, а абьюз, который девушка по незнанию приняла за равноправие.
Фото © Instagram / lamis.kan, Shutterstock
Уморительный случай в стиле XXI века произошёл в Багдаде, Ирак. Местный загс уже успел зарегистрировать самый быстрый развод в этом году. Но едва ли кому-то удастся побить этот рекорд, ведь жених официально порвал с невестой прямо во время свадьбы, сообщает издание Gulf News. Комичности ситуации добавляет причина такого молниеносного разрыва. Всё дело... в песне.
Слева — певица Ламис Кан. Фото © Instagram / lamis.kan, Shutterstock
Во время свадьбы, когда официальная часть уже прошла и началось время для поздравлений и выступлений, на сцену вышла невеста. Видимо, девушка сразу решила показать, что теперь, когда брак уже заключён, в доме хозяйкой будет именно она. Поэтому она станцевала под песню певицы из Сирии Ламис Кан Mesaytara, которая переводится буквально как "Я доминирую".
Но жених и его семья, видимо, не разделяли идеи матриархата, поэтому восприняли выступление невесты как провокацию. Обсуждать было нечего — супруг тут же обратился в администрацию, чтобы расторгнуть брак как можно скорее. Впрочем, его понять тоже можно, стоит только взглянуть на перевод фрагмента песни:
"Я доминирую, и ты будешь жить по моим жёстким инструкциям.
Я брошу тебя, стоит тебе засмотреться на другую девушку на улице.
Да, милый, я буду контролировать тебя во всём.
Пока ты со мной, ты живёшь по моим правилам — я тебя предупредила".
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