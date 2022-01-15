10 распространённых зависимостей, на которые все закрывают глаза, ведь это не алкоголь и наркотики

Социальные сети

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"Казалось бы, вся эта штука с соцсетями появилась слишком недавно, чтобы вызвать реальную волну последствий. Но уже через несколько лет мы будем осознавать, с чем связались и... мириться с этим каждый раз, заходя в Сеть. А потом появятся пугающие предупреждения, как на пачках сигарет" — Meanwhile-in-Paris. "Сама природа человеческих взаимоотношений и психологический аспект социальной жизни полностью изменились за последние 20 лет из-за соцсетей. Уверен, такие большие перемены не приведут ни к чему хорошему, а к чему именно, нам ещё только предстоит увидеть. Сейчас мы наблюдаем за всплеском ментальных болезней, но это не конец" — ACTPOCBET.

Шопинг

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"Пришлось столкнуться с этим несколько лет назад. Видимо, из-за того что у меня начали появляться первые морщины, я думала, что дорогой макияж и новая одежда помогут мне почувствовать себя лучше. Конечно, это так не работает — постоянные походы по магазинам негативно повлияли на мою жизнь и отношения из-за финансового вопроса. Так что предупреждаю, не попадайтесь в эту ловушку!" — Altruistic-Order-661.

Кумиры

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"Звёзды. Никогда не понимал, как люди могут быть одержимы кем-то, кто ничем не отличается от них самих" — Vegetable-Walk-6393. "На самом деле, это довольно простой механизм. У людей всегда были герои, которые отражали их основные ценности. Всем нужно на что-то отвлекаться время от времени, сценарий, которому можно следовать. Учитывая, что сейчас основные ценности нашего общества — это развлечения, ничего удивительного, что мы создали себе таких кумиров" — sw04ca.

Сахар

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"Обожаю эту историю. Однажды я работал в одной компании, где моим начальником был мормон. И вот он пришёл на точку, чтобы "познакомиться со мной". На деле же он начал затирать мне о своей церкви. И вдруг говорит: "Мы запрещаем всё, что вызывает привыкание: алкоголь, порно, кофеин…" Да, порно было вторым, что он сказал. Он знал, что я ем мало углеводов и избегаю сахара, поэтому, когда я перевёл взгляд на пирожные в его руке, он тоже посмотрел на них, а потом мы оба неловко посмеялись. Этот чел постоянно ел конфеты и был самым зависимым от сладкого из всех, кого я когда-либо видел" — lydriseabove.

Кофе

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