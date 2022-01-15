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10 распространённых зависимостей, на которые все закрывают глаза, ведь это не алкоголь и наркотики

На днях пользователи Сети обсудили вещи, которые вызывают привыкание сильнее сигарет, но их почему-то до сих пор не запретили. Собрали самые популярные варианты, которые легко могут испортить жизнь.

15 января, 08:45

Фото © Shutterstock

Социальные сети

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Казалось бы, вся эта штука с соцсетями появилась слишком недавно, чтобы вызвать реальную волну последствий. Но уже через несколько лет мы будем осознавать, с чем связались и... мириться с этим каждый раз, заходя в Сеть. А потом появятся пугающие предупреждения, как на пачках сигарет" Meanwhile-in-Paris.

"Сама природа человеческих взаимоотношений и психологический аспект социальной жизни полностью изменились за последние 20 лет из-за соцсетей. Уверен, такие большие перемены не приведут ни к чему хорошему, а к чему именно, нам ещё только предстоит увидеть. Сейчас мы наблюдаем за всплеском ментальных болезней, но это не конец" ACTPOCBET.

Шопинг

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Пришлось столкнуться с этим несколько лет назад. Видимо, из-за того что у меня начали появляться первые морщины, я думала, что дорогой макияж и новая одежда помогут мне почувствовать себя лучше. Конечно, это так не работает — постоянные походы по магазинам негативно повлияли на мою жизнь и отношения из-за финансового вопроса. Так что предупреждаю, не попадайтесь в эту ловушку!" Altruistic-Order-661.

Кумиры

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

"Звёзды. Никогда не понимал, как люди могут быть одержимы кем-то, кто ничем не отличается от них самих"Vegetable-Walk-6393.

"На самом деле, это довольно простой механизм. У людей всегда были герои, которые отражали их основные ценности. Всем нужно на что-то отвлекаться время от времени, сценарий, которому можно следовать. Учитывая, что сейчас основные ценности нашего общества — это развлечения, ничего удивительного, что мы создали себе таких кумиров"sw04ca.

Сахар

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Обожаю эту историю. Однажды я работал в одной компании, где моим начальником был мормон. И вот он пришёл на точку, чтобы "познакомиться со мной". На деле же он начал затирать мне о своей церкви. И вдруг говорит: "Мы запрещаем всё, что вызывает привыкание: алкоголь, порно, кофеин…" Да, порно было вторым, что он сказал. Он знал, что я ем мало углеводов и избегаю сахара, поэтому, когда я перевёл взгляд на пирожные в его руке, он тоже посмотрел на них, а потом мы оба неловко посмеялись. Этот чел постоянно ел конфеты и был самым зависимым от сладкого из всех, кого я когда-либо видел" lydriseabove.

Кофе

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Когда я говорю людям, что не пью кофе, они ведут себя так, словно я сказал, что ненавижу щенят. Я чувствую себя лучше и свежее, когда не пью его ежедневно. А потом, если мне нужно взбодриться, я могу выпить немного зелёного чая и почувствовать точно такой же эффект"ChaplnGrillSgt.

"Ещё несколько лет назад я был зависим от кофеина. По дороге на работу я выпивал большую чашку кофе. Ещё парочку среднихдо обеда и как минимум ещё одну после. Как-то раз на выходных я не смог добраться до кофе и после этого почувствовал себя просто ужасно. Именно тогда я понял, что у меня зависимость. Вся моя жизнь крутилась вокруг кофеина" ChaplnGrillSgt.

Победитель лотереи в 25 млн покончил с собой, так и не сумев побороть игровую зависимость

Победитель лотереи в 25 млн покончил с собой, так и не сумев побороть игровую зависимость

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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