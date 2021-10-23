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У девушки под слоем косметики лицо старушки, и мало кто знает, какая грустная история за этим стоит

Блогерша потеряла зубы, перестала чувствовать влечение и уже была готова распрощаться с мужем. Но мужчина поступил так, что завоевал уважение и супруги, и тысяч пользователей TikTok.

23 октября, 10:00

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Американка Алисия ведёт успешный TikTok princxssglitterhead. Женщина стала известной благодаря видео с преображениями. На них она за считаные секунды превращается из беззубой старушки в роковую красотку. В этом ей помогают вставные зубы, накладные волосы, правильно подобранная одежда и макияж. Подобные ролики на странице Алисии набирают десятки миллионов просмотров.

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Вместе с восхищением пользователей Алисия пачками получала комментарии от хейтеров. Одни обвиняли её в обмане, не веря, что на кадрах один и тот же человек, другие ругали за то, что она вводит в заблуждение окружающих, так сильно меняя внешность. Вот только никто не знал, почему молодая девушка стала выглядеть как старушка. В своём недавнем ролике американка, которая родила уже четверых детей, раскрыла все карты. История началась, когда Алисии было немного за 20.

У нас с моим мужем Джошем родился первый очаровательный малыш, когда нам было по 21 году, но во время той беременности мои клыки выпали сами по себе. Затем зубы продолжили выпадать, и мне понадобились мои первые частичные протезы. Я думала, что муж бросит меня. Была уверена, что никогда не буду ощущать себя красивой. Чувствовала, словно потеряла всю свою ценность как личность

Алисия

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

По словам девушки, первые зубные протезы были металлическими и сильно бросались в глаза, что ужасно сказалось на ее самооценке. Муж поддерживал любимую как мог. У них родился второй ребёнок, затем третий, четвёртый... И Алисия продолжила терять зубы, но к этому добавилось ещё и аутоиммунное заболевание, также на организме сказалось кормление грудью. Многодетная мама впала в депрессию, и об интимной жизни её мужу пришлось забыть. Но и в этот раз супруг поступил достойнейшим образом.

Я перестала чувствовать сексуальное влечение, всё время хотела спать и снова впала в депрессию. Такие моменты могут разрушить брак, сломить человека. И когда я была в этом состоянии, меня снова спасал муж. Он даже купил мне мои новые зубы, когда они мне были нужны

Алисия

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Также Алисия рассказала, что именно супруг оплатил ей операцию по увеличению груди. Всё это помогло жительнице Нью-Йорка выбраться из депрессии, заняться воспитанием детей, снова почувствовать себя сексуальной и желанной. Именно эта уверенность и помогла ей создать блог, за которым следит больше двух миллионов человек, пишет The Sun.

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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