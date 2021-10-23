У девушки под слоем косметики лицо старушки, и мало кто знает, какая грустная история за этим стоит

Блогерша потеряла зубы, перестала чувствовать влечение и уже была готова распрощаться с мужем. Но мужчина поступил так, что завоевал уважение и супруги, и тысяч пользователей TikTok.