У девушки под слоем косметики лицо старушки, и мало кто знает, какая грустная история за этим стоит
Блогерша потеряла зубы, перестала чувствовать влечение и уже была готова распрощаться с мужем. Но мужчина поступил так, что завоевал уважение и супруги, и тысяч пользователей TikTok.
Американка Алисия ведёт успешный TikTok princxssglitterhead. Женщина стала известной благодаря видео с преображениями. На них она за считаные секунды превращается из беззубой старушки в роковую красотку. В этом ей помогают вставные зубы, накладные волосы, правильно подобранная одежда и макияж. Подобные ролики на странице Алисии набирают десятки миллионов просмотров.
Вместе с восхищением пользователей Алисия пачками получала комментарии от хейтеров. Одни обвиняли её в обмане, не веря, что на кадрах один и тот же человек, другие ругали за то, что она вводит в заблуждение окружающих, так сильно меняя внешность. Вот только никто не знал, почему молодая девушка стала выглядеть как старушка. В своём недавнем ролике американка, которая родила уже четверых детей, раскрыла все карты. История началась, когда Алисии было немного за 20.
У нас с моим мужем Джошем родился первый очаровательный малыш, когда нам было по 21 году, но во время той беременности мои клыки выпали сами по себе. Затем зубы продолжили выпадать, и мне понадобились мои первые частичные протезы. Я думала, что муж бросит меня. Была уверена, что никогда не буду ощущать себя красивой. Чувствовала, словно потеряла всю свою ценность как личность
По словам девушки, первые зубные протезы были металлическими и сильно бросались в глаза, что ужасно сказалось на ее самооценке. Муж поддерживал любимую как мог. У них родился второй ребёнок, затем третий, четвёртый... И Алисия продолжила терять зубы, но к этому добавилось ещё и аутоиммунное заболевание, также на организме сказалось кормление грудью. Многодетная мама впала в депрессию, и об интимной жизни её мужу пришлось забыть. Но и в этот раз супруг поступил достойнейшим образом.
Я перестала чувствовать сексуальное влечение, всё время хотела спать и снова впала в депрессию. Такие моменты могут разрушить брак, сломить человека. И когда я была в этом состоянии, меня снова спасал муж. Он даже купил мне мои новые зубы, когда они мне были нужны
Также Алисия рассказала, что именно супруг оплатил ей операцию по увеличению груди. Всё это помогло жительнице Нью-Йорка выбраться из депрессии, заняться воспитанием детей, снова почувствовать себя сексуальной и желанной. Именно эта уверенность и помогла ей создать блог, за которым следит больше двух миллионов человек, пишет The Sun.
WOW-news
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