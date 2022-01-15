Около 180 тысяч жителей восьми регионов России остались без света из-за непогоды

Примерно 180 тысяч человек в восьми российских регионах остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

"Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея — 60 тысяч человек; Республика Дагестан — почти 55 тысяч человек; Ростовская область — 24 тысячи человек; Волгоградская область — более 23 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Также указывается, что без электроснабжения остались почти 14 тысяч человек в Ставропольском крае, две тысячи человек — в Воронежской области и столько же — в Калмыкии. В настоящий момент энергетики ведут восстановительные работы.

Как уточнили в пресс-службе министерства, аварийное отключение электроснабжения произошло в пригороде Махачкалы и в семи районах Дагестана — Сергокалинском, Дербентском, Карабудахкентском, Курахском, Левашинском, Каякентском, Буйнакском. "Без энергоснабжения остаются 67 пунктов с населением 103 698 человек", передаёт ТАСС. В решении проблем с электроэнергией задействованы 170 человек.