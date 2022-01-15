Около 180 тысяч жителей восьми регионов России остались без света из-за непогоды
В том числе аварийное отключение электроснабжения произошло в пригороде Махачкалы и семи районах Дагестана, отметили в Минэнерго РФ.
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Примерно 180 тысяч человек в восьми российских регионах остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.
"Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея — 60 тысяч человек; Республика Дагестан — почти 55 тысяч человек; Ростовская область — 24 тысячи человек; Волгоградская область — более 23 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Также указывается, что без электроснабжения остались почти 14 тысяч человек в Ставропольском крае, две тысячи человек — в Воронежской области и столько же — в Калмыкии. В настоящий момент энергетики ведут восстановительные работы.
Как уточнили в пресс-службе министерства, аварийное отключение электроснабжения произошло в пригороде Махачкалы и в семи районах Дагестана — Сергокалинском, Дербентском, Карабудахкентском, Курахском, Левашинском, Каякентском, Буйнакском. "Без энергоснабжения остаются 67 пунктов с населением 103 698 человек", передаёт ТАСС. В решении проблем с электроэнергией задействованы 170 человек.
Ранее в Домбае почти 100 отелей и 25 жилых домов остались без света. На горнолыжном курорте из-за падения дерева оборвалась линия электропередачи. Обесточенные здания подключили к резервным источникам питания.
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