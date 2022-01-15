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Теннисист Карацев стал победителем турнира в Сиднее

В решающем матче он переиграл легендарного британца Энди Маррея.

15 января, 10:54

Аслан Карацев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAN HIMBRECHTS

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в австралийском Сиднее.

В решающем матче он без особых проблем одолел легендарного британца Энди Маррея — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. По ходу встречи россиянин допустил одну невынужденную ошибку и четыре раза подал навылет.

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Добавим, что для Карацева это стал третий титул ATP в карьере, а призовой фонд турнира составляет более 520 тысяч долларов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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