Теннисист Карацев стал победителем турнира в Сиднее
В решающем матче он переиграл легендарного британца Энди Маррея.
Аслан Карацев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAN HIMBRECHTS
Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира в австралийском Сиднее.
В решающем матче он без особых проблем одолел легендарного британца Энди Маррея — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. По ходу встречи россиянин допустил одну невынужденную ошибку и четыре раза подал навылет.
Добавим, что для Карацева это стал третий титул ATP в карьере, а призовой фонд турнира составляет более 520 тысяч долларов.
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