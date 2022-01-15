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Путин поручил представить идеи ж/д маршрута до Баренцева моря

Соответствующий доклад глава государства ожидает до 10 мая 2022 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

15 января, 10:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Об этом сообщается в перечне поручений по некоторым вопросам развития транспорта, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги", — говорится в релизе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 мая 2022 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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