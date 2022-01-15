Лукашенко рассказал, как с Путиным за час разработал план операции сил ОДКБ в Казахстане
Белорусский лидер отметил, что переброска войск миротворческого контингента стран-союзниц за короткие сроки позволила устранить "угрозу разрушения" республики.
Встреча с белорусскими миротворцами на аэродроме Мачулищи © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он вместе с российским лидером Владимиром Путиным "вплоть до деталей" разработал план миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. По его словам, всё было сделано быстро и без каких-либо колебаний.
"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция (вплоть до деталей) была разработана двумя президентами — России и Белоруссии — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
На встрече с прибывшими в республику белорусскими миротворцами ОДКБ лидер отметил, что переброска войск миротворческого контингента стран-союзниц за короткие сроки позволила устранить "угрозу разрушения" Казахстана.
Ранее Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели ослабить Россию. Он также назвал события в азиатской стране очередной попыткой вмешательства во внутренние дела независимых государств.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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