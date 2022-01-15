Лукашенко рассказал, как с Путиным за час разработал план операции сил ОДКБ в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он вместе с российским лидером Владимиром Путиным "вплоть до деталей" разработал план миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. По его словам, всё было сделано быстро и без каких-либо колебаний.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция (вплоть до деталей) была разработана двумя президентами — России и Белоруссии — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

На встрече с прибывшими в республику белорусскими миротворцами ОДКБ лидер отметил, что переброска войск миротворческого контингента стран-союзниц за короткие сроки позволила устранить "угрозу разрушения" Казахстана.