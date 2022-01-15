Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что тот больше не будет "высочеством"
При этом, предположительно, королева Великобритании продолжит финансировать защиту второго сына в суде из личных средств. По некоторым данным, он получает от монаршей особы около 323 тысяч долларов в год.
Принц Эндрю © ТАСС / PA Wire / PA Images
Королева Великобритании Елизавета II на встрече с принцем Эндрю объявила, что он больше не сможет называться "Его Королевское Высочество". Всё дело в обвинениях в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает газета New York Post.
На встречу с королевой, состоявшуюся 13 января, герцог Йоркский ехал "с каменным лицом". В Виндзорском замке Елизавета II объявила принцу Эндрю, что тот лишён воинских званий и королевского патронажа, при этом, как утверждают источники издания, монаршая особа сделала это безэмоционально, не проявив печали или смятения.
Однако, предположительно, королева финансировала защиту принца в суде из своих личных средств и может продолжить это делать. По некоторым данным, он получает от Елизаветы II около 323 тысяч долларов в год. Теперь же герцог Йоркский будет защищаться в инстанциях как частное лицо.
Напомним, в августе американка Вирджиния Робертс Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсацию за физический и моральный ущерб. Ранее американский суд удовлетворил просьбу принца отклонить иск Джуффре.
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