Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что тот больше не будет "высочеством"

Королева Великобритании Елизавета II на встрече с принцем Эндрю объявила, что он больше не сможет называться "Его Королевское Высочество". Всё дело в обвинениях в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает газета New York Post.

На встречу с королевой, состоявшуюся 13 января, герцог Йоркский ехал "с каменным лицом". В Виндзорском замке Елизавета II объявила принцу Эндрю, что тот лишён воинских званий и королевского патронажа, при этом, как утверждают источники издания, монаршая особа сделала это безэмоционально, не проявив печали или смятения.

Однако, предположительно, королева финансировала защиту принца в суде из своих личных средств и может продолжить это делать. По некоторым данным, он получает от Елизаветы II около 323 тысяч долларов в год. Теперь же герцог Йоркский будет защищаться в инстанциях как частное лицо.