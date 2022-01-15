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Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что тот больше не будет "высочеством"

При этом, предположительно, королева Великобритании продолжит финансировать защиту второго сына в суде из личных средств. По некоторым данным, он получает от монаршей особы около 323 тысяч долларов в год.

15 января, 10:57
<p>Принц Эндрю © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Принц Эндрю © ТАСС / PA Wire / PA Images

Королева Великобритании Елизавета II на встрече с принцем Эндрю объявила, что он больше не сможет называться "Его Королевское Высочество". Всё дело в обвинениях в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает газета New York Post.

На встречу с королевой, состоявшуюся 13 января, герцог Йоркский ехал "с каменным лицом". В Виндзорском замке Елизавета II объявила принцу Эндрю, что тот лишён воинских званий и королевского патронажа, при этом, как утверждают источники издания, монаршая особа сделала это безэмоционально, не проявив печали или смятения.

Обвинённого в изнасиловании принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа

Обвинённого в изнасиловании принца Эндрю лишили воинских званий и королевского патронажа

Однако, предположительно, королева финансировала защиту принца в суде из своих личных средств и может продолжить это делать. По некоторым данным, он получает от Елизаветы II около 323 тысяч долларов в год. Теперь же герцог Йоркский будет защищаться в инстанциях как частное лицо.

Напомним, в августе американка Вирджиния Робертс Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсацию за физический и моральный ущерб. Ранее американский суд удовлетворил просьбу принца отклонить иск Джуффре.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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