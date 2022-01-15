Сыровар Сирота раскрыл секреты своего удивительного похудения

"Я похудел, но я худел давно — последние два с половиной года. Выкладывал фотографии, но не в футболке, а в рубахе, в жилетке, не видно было. У меня такой год изменений, тяжёлый, 33 года — сами знаете, для мужчины важный переломный момент. Изменений много, не все хорошие. Развод — тяжёлое событие для меня, конечно, я похудел частично из-за этого, но главное — я начал заниматься спортом. Когда мне было 32 года, я весил 115 килограммов, у меня началась аритмия, начало повышаться давление. Я пошёл к кардиологу, он мне сказал: "Чувак, ты всю жизнь будешь пить таблетки". Я ещё словил лёгкую депрессию на работе, не понимал, как вылезти из сложной ситуации, и я начал ходить пешком из сыроварни домой, мне там километров восемь через лес. Потом стал на велике ездить, и так у меня прошёл год", — признался фермер.