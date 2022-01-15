Сыровар Сирота раскрыл секреты своего удивительного похудения
Фермер, в частности, рассказал о тяжёлом разводе с женой и депрессии, которая настигла его из-за работы. Помимо того, у него начались проблемы со здоровьем.
Олег Сирота © LIFE
Фермер Сирота раскрыл секреты похудения © LIFE
Известный фермер Олег Сирота рассказал в эфире шоу "Дайте сказать!", как принял решение кардинально сменить имидж. Также сыровар раскрыл путь своего похудения.
"Я похудел, но я худел давно — последние два с половиной года. Выкладывал фотографии, но не в футболке, а в рубахе, в жилетке, не видно было. У меня такой год изменений, тяжёлый, 33 года — сами знаете, для мужчины важный переломный момент. Изменений много, не все хорошие. Развод — тяжёлое событие для меня, конечно, я похудел частично из-за этого, но главное — я начал заниматься спортом. Когда мне было 32 года, я весил 115 килограммов, у меня началась аритмия, начало повышаться давление. Я пошёл к кардиологу, он мне сказал: "Чувак, ты всю жизнь будешь пить таблетки". Я ещё словил лёгкую депрессию на работе, не понимал, как вылезти из сложной ситуации, и я начал ходить пешком из сыроварни домой, мне там километров восемь через лес. Потом стал на велике ездить, и так у меня прошёл год", — признался фермер.
С этого момента Сирота начал худеть. Также сыровар уменьшил количество еды, стал чуть больше заниматься и потихоньку втянулся в процесс. На приёме психолог объяснил, что фермер заедает стресс, и посоветовал заниматься спортом, с этого момента, признался собеседник, его начало отпускать. Кроме того, Сирота заметил, что пока изменения в теле не отразились на его бизнесе, однако признал, что ещё всё может произойти.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Олег Сирота также раскрыл интересные данные о том, сколько получают трактористы в России и почему сельское хозяйство в нашей стране — один из самых прибыльных бизнесов. Смотрите по ссылке.
А ранее диетолог Юлия Пигарева перечислила продукты, помогающие похудеть. Назвала она и те, которым приписывают подобные свойства, но у медиков это вызывает большие сомнения.
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