Turkish Airlines отменила обязательные ПЦР-тесты на внутренних рейсах в Турции

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование для своих пассажиров показывать ПЦР-тесты при посадке на самолёт на внутренних рейсах в Турции. Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Билял Экши в "Твиттере".

"В соответствии с решением, принятым нашими компетентными органами, для всех наших пассажиров отменяется требование предоставлять ПЦР-тесты на внутренних рейсах. Для них будет достаточно предоставить HES-код", — написал он.

Сейчас все иностранцы, которые прибывают в Турцию, должны перед въездом заполнить анкеты, чтобы получить код здоровья (HES code). Специально для этого работает сайт register.health.gov.tr, который после предоставления необходимой информации выдаёт индивидуальный код.

Согласно данным портала Worldometrs, с начала пандемии в Турции было выявлено 10 339 097 случаев заражения коронавирусом, а смертельных исходов насчитывается 84 445. При этом число выздоровевших от ковида составляет 9 544 593. В мировом рейтинге по распространению ковида Турция находится на седьмом месте, между Россией и Италией.