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Всех украинских военных к февралю снабдят оружием на "непредсказуемый случай"

При этом сначала его выдадут служащим в приграничных областях, отметил депутат Рады Фёдор Вениславский. По его словам, пока власти разрабатывают план экстренных действий.

15 января, 13:08

Фото © ТАСС / АР / Andriy Dubchak

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский заявил, что все силы территориальной обороны (СТО) страны к февралю получат оружие. Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации", — сказал Вениславский, отметив, что эту информацию уже подтвердили командующие СТО.

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Депутат пояснил, что сначала оружие выдадут военным, которые служат в приграничных областях, а к февралю его уже доставят в подразделения по всей Украине. Также Вениславский добавил, что на данный момент власти разрабатывают план действий "на любой непредсказуемый случай". В связи с этим парламентарий выразил сожаление, что с 2014 года никто этим вообще не занимался.

А ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных США на случай "вторжения РФ" на Украину. Она также отметила, что санкции против Москвы со стороны Вашингтона и Европы могут отличаться друг от друга.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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