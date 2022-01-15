Всех украинских военных к февралю снабдят оружием на "непредсказуемый случай"

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский заявил, что все силы территориальной обороны (СТО) страны к февралю получат оружие. Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации", — сказал Вениславский, отметив, что эту информацию уже подтвердили командующие СТО.

Депутат пояснил, что сначала оружие выдадут военным, которые служат в приграничных областях, а к февралю его уже доставят в подразделения по всей Украине. Также Вениславский добавил, что на данный момент власти разрабатывают план действий "на любой непредсказуемый случай". В связи с этим парламентарий выразил сожаление, что с 2014 года никто этим вообще не занимался.