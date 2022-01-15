НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за непогоды

Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Также синоптики просят горожан быть внимательными из-за гололедицы.

15 января, 12:59

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом стало известно из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — уточняется в сообщении.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20:00. О непогоде уведомляли и жителей Подмосковья.

Также в Москве и области действует предупреждение о гололедице — до 12:00 воскресенья.

Терапевт Лапа рассказала, как метеозависимым пережить 20-градусный перепад температуры

Терапевт Лапа рассказала, как метеозависимым пережить 20-градусный перепад температуры

Ранее климатолог Кокорин предупредил россиян о погодных аномалиях в 2022 году. Он напомнил, что и ушедший 2021-й запомнился температурными рекордами, а также странным распределением осадков, когда их то нет совсем, то разом выпадает больше нормы.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1