В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за непогоды

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом стало известно из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — уточняется в сообщении.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20:00. О непогоде уведомляли и жителей Подмосковья.

Также в Москве и области действует предупреждение о гололедице — до 12:00 воскресенья.