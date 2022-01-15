В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за непогоды
Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Также синоптики просят горожан быть внимательными из-за гололедицы.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом стало известно из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — уточняется в сообщении.
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20:00. О непогоде уведомляли и жителей Подмосковья.
Также в Москве и области действует предупреждение о гололедице — до 12:00 воскресенья.
Ранее климатолог Кокорин предупредил россиян о погодных аномалиях в 2022 году. Он напомнил, что и ушедший 2021-й запомнился температурными рекордами, а также странным распределением осадков, когда их то нет совсем, то разом выпадает больше нормы.
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