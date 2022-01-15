Вирусолог Альтштейн подробно расписал схему вакцинации при омикрон-штамме

Чтобы защитить организм от тяжёлого заболевания омикрон-штаммом, необходимо вакцинироваться "Спутником V". При этом повторную прививку следует делать через полгода или даже раньше. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Ревакцинироваться следует через шесть месяцев после первой прививки. Можно сократить время для ревакцинации, если есть такая возможность. Ещё не известно, будет ли новая вакцина более адаптирована к "омикрону". Это не очень ясно", — цитирует Ura.ru специалиста.

Аналогичного мнения придерживается и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что для третьего этапа прививки лучше всего использовать "Спутник лайт". По словам вирусолога, российские учёные уже работают над адаптированной к "омикрону" вакциной. В то же время специалист подчеркнул, что из-за частой смены доминирующих мутаций ни одна страна мира, за исключением РФ, не разрабатывает подходящие вакцины.

"Мы просто не успеваем за эволюцией CoViD-19. Пока что в этом нет трагедии, существующие вакцины работают и надо их использовать", — заключил Аграновский.