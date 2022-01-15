Вирусолог Чумаков спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса

Вирусолог Константин Чумаков заявил, что пандемия коронавируса с высокой вероятностью закончится уже скоро. По словам специалиста, в целом пандемии не длятся больше двух-трёх лет, и в качестве примера он привёл эпидемию испанского гриппа, продолжавшуюся с 1918 по 1920 год.

"По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп", — заявил Чумаков в эфире "Радио России".

Вирусолог подчеркнул, что вакцины от испанки в те годы не было, поэтому переболели все без исключения, сформировав таким образом популяционный, "стадный" иммунитет.

"В связи с тем что наступил "омикрон", может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится", — добавил врач.