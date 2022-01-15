Эпидемиолог Харитонов назвал "омикрон" последней серьёзной атакой ковида

Штамм "омикрон" станет последней серьёзной атакой коронавируса, считает главный эпидемиолог Екатеринбурга и главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов. Таким мнением он поделился в интервью, опубликованном на информационном портале региона.

"Это точно не последняя его мутация. Но то, что это его последняя серьёзная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами", — заявил специалист.

Врач также подчеркнул, что эпидемиологам необходимо научиться управлять инфекцией и одним из эффективных способов по-прежнему остаётся вакцинация. В числе других "инструментов противодействия" Харитонов назвал своевременное выявление больных, проведение противоэпидемических мероприятий и разобщение коллективов.