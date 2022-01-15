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Эпидемиолог Харитонов назвал "омикрон" последней серьёзной атакой ковида

Однако, по мнению врача, новый заразный вариант коронавируса точно не является последней мутацией.

15 января, 11:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Штамм "омикрон" станет последней серьёзной атакой коронавируса, считает главный эпидемиолог Екатеринбурга и главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов. Таким мнением он поделился в интервью, опубликованном на информационном портале региона.

"Это точно не последняя его мутация. Но то, что это его последняя серьёзная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами", — заявил специалист.

Врач также подчеркнул, что эпидемиологам необходимо научиться управлять инфекцией и одним из эффективных способов по-прежнему остаётся вакцинация. В числе других "инструментов противодействия" Харитонов назвал своевременное выявление больных, проведение противоэпидемических мероприятий и разобщение коллективов.

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Ранее сообщалось, что в США в тюрьме, где содержат Ярошенко, ввели красный уровень опасности из-за "омикрона". Супруга россиянина указала, что заключённые сидят в камерах, их никуда не выпускают. При этом, по её словам, медицинскую помощь должным образом не оказывают.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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