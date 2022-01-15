Официанты рассказали о самых ужасных свиданиях, которые им пришлось видеть во время работы

Пользователь "Реддит" Username-Checks-Outt попросил официантов рассказать, свидетелями каких самых неловких свиданий они становились во время работы. Ребята поделились такими историями, что сложно представить, как они не провалились под землю от испанского стыда.

Бокал каберне

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"Это было явно свидание из "Тиндера". Парень почему-то решил сделать заказ за девушку, что, конечно, уже весьма странно. Сначала он выбрал ей ликёр, она попросила заменить его на вино. Потом он взял ей суп, который она вообще не хотела. Затем он ей заказал основное блюдо с креветками, которое она отменила из-за того, что у неё аллергия на них. Несмотря на всё это, она была очень мила... а потом вдруг резко встала, вылила ему на голову вино и убежала из ресторана. Я до сих пор умираю от любопытства, что же он такого сказал этой милой девушке, что она вылила на него бокал каберне. Но нужно отметить, что он оставил мне чертовски хорошие чаевые. Наверное, процентов 60 от и так большого чека. Единственное, что я могу сказать о нём хорошего" — cazzo_di_frigida.

Тихий час

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"Я не официант, но тоже стал свидетелем ужасного свидания. Началось всё с того, что парень по-джентльменски отодвинул стул, чтобы девушка смогла сесть, но она вообще не поняла, для чего он это сделал. Первая неловкая пауза. Потом молодой человек вдруг закашлялся, и вот она уже во второй раз не понимала, что с этим делать. Поэтому решила просто проигнорировать и уткнулась в меню. Когда подошёл официант, парень сказал что будет то же самое, что закажет его спутница. Она выбрала рыбу, но у того оказалась аллергия на морепродукты. Он по-быстрому взял себе стейк, а затем они молча сидели и смотрели друг на друга, пока не пришёл их заказ. Ели они тоже молча, и всё это время мы с моей девушкой сидели неподалёку и ждали, что что-то произойдёт. Ничего так и не случилось" — THATsyracusefan.

"Динамо!"

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"Я обслуживал парня, которого явно продинамили. Он забронировал столик на двоих заранее и пришёл за 10 минут. Выглядел довольно спокойно, но постоянно смотрел на свои часы и телефон. Примерно через полчаса он заказал большую пиццу. Она была готова ещё минут через двадцать, и мне было ужасно неловко нести ему её. Ещё 15 минут он к ней даже не прикасался и только потом решил съесть пару кусков. В итоге через полтора часа после того, как он пришёл, он попросил завернуть пиццу с собой, и в этот момент другая официантка специально взяла перерыв и подошла к нему пообщаться. Через пару месяцев я уволился, но насколько мне известно, те двое до сих пор встречаются" — ChompyTM.

Дружеское рукопожатие

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"Это было кучу лет назад, но помню тот стыд до сих пор. Я стал свидетелем того, как девушка потянулась за хлебом, а её спутник пожал ей руку. Так обыденно и так... жестоко. Если даже я помню об этом до сих пор, сложно представить, каково ему" — gustydragon.

Молчание — золото

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