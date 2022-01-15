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Фермер Сирота рассказал, как его предприятие выжило в первые волны пандемии коронавируса

Новой волны инфекции сыровар не боится, надеется, что государство вновь окажет помощь предпринимателям.

15 января, 12:17

Олег Сирота. Кадр из видео © LIFE

Фермер Сирота рассказал, как его предприятие выживает в период пандемии коронавируса © LIFE

Известный фермер Олег Сирота рассказал, как его предприятию удалось пережить прошлые волны коронавируса, и высказал опасения по поводу нового штамма "омикрон".

"Я пережил проверку Роспотребнадзора и пожарных в этом году. Какой "омикрон"? Меня уже вообще ничего не сможет вытравить. С первого раза? Ну, штраф выписали, конечно. Я первую волну пандемии не хочу вспоминать, у меня аж начинает глаз дёргаться. Это был ад. Всё закрывалось, мы не знали, как продать сыры, ужасная была атмосфера. Но потом потихонечку все стали вылезать, рынки открыли, у нас продажи хлопнули — и сыра не хватило", — сказал сыровар в эфире шоу "Дайте сказать!".

Во вторую волну пандемии Сирота закрыл кафе, а позднее получил от государства деньги, которые пошли на выплату зарплаты сотрудникам. Если же правительство продолжит поддерживать предпринимателей, то и новую волну инфекции они пережить смогут, заверил фермер.

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Сирота также заметил, что сотрудники предприятия вакцинировались от ковида. И первым был сам фермер. Однако это решение было жёстким, людей заставляли прививаться, и не обошлось даже без увольнений. Теперь же на работу принимают только тех, кто уже прошёл вакцинацию, либо тех, кто собирается на неё, признался фермер.

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В новом выпуске шоу "Дайте сказать" Олег Сирота также раскрыл интересные данные о том, сколько получают трактористы в России и почему сельское хозяйство в нашей стране — один из самых прибыльных бизнесов. Смотрите полную версию по ссылке.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил, что пандемия коронавируса может быть не последней. По его словам, для российской власти задача поддержания здоровья людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни является первостепенной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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