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Нуланд раскрыла планы США достичь деэскалации на Украине при помощи дипломатии

По словам американки, Москва и Вашингтон "просто услышали друг друга", а для достижения конкретных соглашений требуется время.

15 января, 12:12

Виктория Нуланд © ТАСС / ZUMA

Соединённые Штаты надеются решить ситуацию вокруг Украины и наладить отношения с Россией с помощью дипломатии. Об этом в интервью газете Financial Times заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы считаем, что можем достичь деэскалации (кризиса вокруг Украины. — Прим. Лайфа) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", — сказала она.

Также дипломат добавила, что в США надеются продолжить переговоры с Москвой, однако решение остаётся за президентом России Владимиром Путиным.

По словам Нуланд, Штаты и РФ "просто услышали друг друга", а для достижения конкретных соглашений требуется время.

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Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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