Нуланд раскрыла планы США достичь деэскалации на Украине при помощи дипломатии

Соединённые Штаты надеются решить ситуацию вокруг Украины и наладить отношения с Россией с помощью дипломатии. Об этом в интервью газете Financial Times заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы считаем, что можем достичь деэскалации (кризиса вокруг Украины. — Прим. Лайфа) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", — сказала она.

Также дипломат добавила, что в США надеются продолжить переговоры с Москвой, однако решение остаётся за президентом России Владимиром Путиным.

По словам Нуланд, Штаты и РФ "просто услышали друг друга", а для достижения конкретных соглашений требуется время.