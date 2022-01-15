Нуланд раскрыла планы США достичь деэскалации на Украине при помощи дипломатии
По словам американки, Москва и Вашингтон "просто услышали друг друга", а для достижения конкретных соглашений требуется время.
Виктория Нуланд © ТАСС / ZUMA
Соединённые Штаты надеются решить ситуацию вокруг Украины и наладить отношения с Россией с помощью дипломатии. Об этом в интервью газете Financial Times заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мы считаем, что можем достичь деэскалации (кризиса вокруг Украины. — Прим. Лайфа) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", — сказала она.
Также дипломат добавила, что в США надеются продолжить переговоры с Москвой, однако решение остаётся за президентом России Владимиром Путиным.
По словам Нуланд, Штаты и РФ "просто услышали друг друга", а для достижения конкретных соглашений требуется время.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.
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